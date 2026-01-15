Скидки
Главная Футбол Новости

«Без вас не получится». «Спартак» показал диалог между Карседо, Романовым и Ребровым

«Без вас не получится». «Спартак» показал диалог между Карседо, Романовым и Ребровым
Комментарии

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео с беседой главного тренера Хуана Карседо с Вадимом Романовым и Артёмом Ребровым. Карседо возглавил красно-белых 5 января. До переезда в Россию испанский специалист работал в «Пафосе», с которым стал чемпионом Кипра и квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

Карседо: Ребята, мы приехали с большим желанием. И вы все нам очень нужны. Мы понимаем, как важна ваша работа. Мы привыкли, что у нас достаточно большой штаб, много местных специалистов. Вы нужны нам каждый день. Я посмотрел все игры, видел, как хорошо вы работаете. Со мной приехали помощники, но без вас ничего не получится. Вы лучше нас здесь всё знаете. Вместе мы должны быть одной командой.

Ребров: Мы здесь, чтобы помочь вам.

Романов: Не волнуйтесь. Мы вместе, — сказали Карседо, Ребров и Романов.

