Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он был очень ранимым». Последний тренер Адамса отреагировал на гибель воспитанника ЦСКА

«Он был очень ранимым». Последний тренер Адамса отреагировал на гибель воспитанника ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Алги» из Бишкека Максим Лисицын высказался о смерти экс-игрока ЦСКА Лайонела Адамса. Лисицын был последним тренером в карьере Адамса. О трагедии стало известно в среду, 14 января.

«Всегда неприятно, когда люди гибнут — тем более те, которых знал лично. Хотя поработали мы достаточно мало. Он приехал к нам в летнее трансферное окно, с незакрытой дисквалификацией. Процесс адаптации не прошёл, получил травму — и уже осенью ушёл. Ничего конкретного про него сказать не могу, но Лео мне показался чересчур мягким человеком, чувствительным к стрессовым ситуациям, которые не касаются футбола. Видно, просто характер такой — очень ранимый человек. Насколько я знаю, Лайонел не собирался завершать карьеру — пытался трудоустроиться после «Алги», искал себе на зиму варианты. В одной из бесед со мной он делился планами в будущем получить образование по физподготовке, но насколько они были серьёзны, не знаю», — рассказал Лисицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Базелюк высказался о смерти бывшего партнёра по ЦСКА Лайонела Адамса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android