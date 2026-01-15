«Он был очень ранимым». Последний тренер Адамса отреагировал на гибель воспитанника ЦСКА

Главный тренер «Алги» из Бишкека Максим Лисицын высказался о смерти экс-игрока ЦСКА Лайонела Адамса. Лисицын был последним тренером в карьере Адамса. О трагедии стало известно в среду, 14 января.

«Всегда неприятно, когда люди гибнут — тем более те, которых знал лично. Хотя поработали мы достаточно мало. Он приехал к нам в летнее трансферное окно, с незакрытой дисквалификацией. Процесс адаптации не прошёл, получил травму — и уже осенью ушёл. Ничего конкретного про него сказать не могу, но Лео мне показался чересчур мягким человеком, чувствительным к стрессовым ситуациям, которые не касаются футбола. Видно, просто характер такой — очень ранимый человек. Насколько я знаю, Лайонел не собирался завершать карьеру — пытался трудоустроиться после «Алги», искал себе на зиму варианты. В одной из бесед со мной он делился планами в будущем получить образование по физподготовке, но насколько они были серьёзны, не знаю», — рассказал Лисицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.