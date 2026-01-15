Инсайдер раскрыл позицию Юргена Клоппа по отношению к работе в «Реале»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп всерьёз рассматривает вариант с работой в мадридском «Реале», сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X. По данным источника, вернуться к тренерской работе Клоппа может мотивировать или «Реал», или сборная Германии. Отмечается, что немец всегда хорошо относился к идее однажды возглавить «сливочных».

Ранее «сливочные» объявили об уходе из клуба Хаби Алонсо, который возглавил команду летом прошлого года. Сейчас главным тренером «Реала» является Альваро Арбелоа.

В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В активе мадридцев 45 набранных очков в 19 встречах.