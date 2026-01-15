Полузащитник «Балтики» Саусь: хотелось бы занять первое место по итогам сезона

Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Саусь высказался о положении команды в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Балтика» занимает пятое место после 18 туров.

— Нам хотелось бы забраться как можно выше в таблице. Посмотрим, как пойдёт весной. Конечно, хотелось бы занять первое. Думаю, в тройке было бы вообще замечательно.

— Нынешнее пятое место уже не устраивает?

— Наверное, любому амбициозному футболисту и клубу всегда хочется быть выше. Сейчас результат хороший, но хочется большего. Повторюсь, тройка — наша цель, — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.