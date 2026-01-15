Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари Нижний Новгород» объявил о первом переходе зимнего трансферного окна

«Пари Нижний Новгород» объявил о первом переходе зимнего трансферного окна
Комментарии

«Пари Нижний Новгород» в телеграм-канале сообщил о переходе полузащитника Егора Гуренко.

«В нашу команду присоединился 18-летний опорный полузащитник Егор Гуренко — воспитанник «Краснодара». За время выступлений в структурах клуба он провёл 76 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Егор – двукратный победитель Юношеской футбольной лиги, вице-чемпион ЮФЛ и двукратный бронзовый призёр Молодёжной футбольной лиги. Он также является игроком юношеской сборной России U19 и вызывался в сборные U18 и U17, проведя 12 матчей.

Гуренко уже присоединился к «Пари НН» и начал тренировки на сборах в Турции. Наш клуб приветствует Егора! Желаем успешной карьеры, ярких матчей и побед в составе нашей команды!» — написано в сообщении.

Материалы по теме
Алексей Шпилевский ответил на мнение, что «Пари НН» изменил стиль игры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android