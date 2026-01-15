«Пари Нижний Новгород» объявил о первом переходе зимнего трансферного окна

«Пари Нижний Новгород» в телеграм-канале сообщил о переходе полузащитника Егора Гуренко.

«В нашу команду присоединился 18-летний опорный полузащитник Егор Гуренко — воспитанник «Краснодара». За время выступлений в структурах клуба он провёл 76 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Егор – двукратный победитель Юношеской футбольной лиги, вице-чемпион ЮФЛ и двукратный бронзовый призёр Молодёжной футбольной лиги. Он также является игроком юношеской сборной России U19 и вызывался в сборные U18 и U17, проведя 12 матчей.

Гуренко уже присоединился к «Пари НН» и начал тренировки на сборах в Турции. Наш клуб приветствует Егора! Желаем успешной карьеры, ярких матчей и побед в составе нашей команды!» — написано в сообщении.