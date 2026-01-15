Орлов: если ЦСКА займёт пятое или шестое место — Челестини поедет домой в Швейцарию

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об изменениях в составе ЦСКА. Недавно армейцы отпустили своего защитника Игоря Дивеева в «Зенит».

«Если ЦСКА отпускает Дивеева, значит, они на него не рассчитывают. Челестини, конечно, мог сказать, что ему нужны только футболисты, которые бегут быстро — и в атаке, и в защите в том числе. И бывает отношение к тренеру. Когда Федотов работал, Дивеев был его любимчиком. А у этого [тренера] другое мнение.

Челестини сейчас… Вот эти его все революционные дела в команде… А если они займут пятое или шестое место?! То он поедет домой — в Швейцарию. Все переходы — это риск», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».