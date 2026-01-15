Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: если ЦСКА займёт пятое или шестое место — Челестини поедет домой в Швейцарию

Орлов: если ЦСКА займёт пятое или шестое место — Челестини поедет домой в Швейцарию
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об изменениях в составе ЦСКА. Недавно армейцы отпустили своего защитника Игоря Дивеева в «Зенит».

«Если ЦСКА отпускает Дивеева, значит, они на него не рассчитывают. Челестини, конечно, мог сказать, что ему нужны только футболисты, которые бегут быстро — и в атаке, и в защите в том числе. И бывает отношение к тренеру. Когда Федотов работал, Дивеев был его любимчиком. А у этого [тренера] другое мнение.

Челестини сейчас… Вот эти его все революционные дела в команде… А если они займут пятое или шестое место?! То он поедет домой — в Швейцарию. Все переходы — это риск», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
«У Дивеева был элемент выгорания». Детали главного трансфера года между ЦСКА и «Зенитом»
Эксклюзив
«У Дивеева был элемент выгорания». Детали главного трансфера года между ЦСКА и «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android