Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Орлов считает, что в неудачной игре Лусиано Гонду за «Зенит» виноваты тренеры

Орлов считает, что в неудачной игре Лусиано Гонду за «Зенит» виноваты тренеры
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что в неудачной игре форварда Лусиано Гонду за «Зенит» виноваты тренеры сине-бело-голубых. Недавно аргентинский форвард перешёл из «Зенита» в московский ПФК ЦСКА.

«Рад за Лусиано. Тренеры «Зенита» не сумели его использовать так, как можно было бы использовать. Это, конечно, просчёт тренеров «Зенита».

А то, что пришёл в команду центральный защитник [Дивеев], рослый, 26 лет, физически здоровый, обученный игре — он сразу готов играть в основном составе рядом с Нино. Пожелаем успехов!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

