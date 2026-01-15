Скидки
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
22:30 Мск
Лепский: Раков стырил у меня мечту играть за «Реал»

Лепский: Раков стырил у меня мечту играть за «Реал»
Защитник «Крыльев Советов» Иван Лепский ответил на вопрос о своей футбольной мечте. Он пошутил, что другой игрок самарцев Вадим Раков «украл» у него мечту — выступать за мадридский «Реал».

— Мечта? Не хочется отвечать какими-то громкими фразами. Есть самая глобальная цель, но я пока не буду её называть.

Раков сказал, что хочет быть в мадридском «Реале».
— У нас схожие желания. Он, скорее всего, у меня стырил мечту. (Улыбается.), — приводит слова Лепского интернет-портал «РБ Спорт».

Лепский — воспитанник московского «Динамо». За «Крылья Советов» он выступает на правах аренды с обязательной опцией выкупа.

