Главная Футбол Новости

«Со мной всё хорошо». За день до гибели воспитанник ЦСКА Адамс обращался в Transfermarkt

«Со мной всё хорошо». За день до гибели воспитанник ЦСКА Адамс обращался в Transfermarkt
Комментарии

Руководитель отдела по рыночным стоимостям Transfermarkt Артём Заводник высказался о смерти экс-игрока ЦСКА Лайонела Адамса. О трагедии стало известно в среду, 14 января.

Фото: Личный архив Заводника

«Лео нам во вторник писал и просил убрать травму из профиля, так как он восстановился и тренируется снова. Вот текст его сообщения: «Здравствуйте, я Лайонел Адамс. Уберите, пожалуйста, пункт в моём профиле, эта информация не соответствует действительности. Я тренируюсь и со мной всё хорошо». В ответ на сообщение нашего сотрудника Адамс уточнил, что находится в активном поиске нового клуба», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко руководитель отдела по рыночным стоимостям Transfermarkt Артём Заводник.

Ранее стало известно, что Лайонел Адамс выпал из окна в Подмосковье и скончался до прибытия скорой. Соболезнования родным игрока уже выразила пресс-служба ЦСКА. По данным СМИ, мать Адамса уверена, что её сына убили, а друзья настаивают на версии с самоубийством. Напомним, в декабре прошлого года футболист подвергся нападению, после чего был госпитализирован с огнестрельным ранением.

