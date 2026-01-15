«Были недовольны». Слуцкий объяснил отставку Хаби Алонсо из «Реала»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отреагировал на увольнение Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского «Реала». Испанский специалист тренировал «сливочных» с лета 2025 года. Прежде он работал в «Байере».

«Он сломал все тактические устои, которые много-много лет были в «Реале». И когда ты играешь с персональной опекой и Винисиус, извините, должен за «своим» правым защитником бежать в свою штрафную площадь по существу, то, конечно, Винисиус потом не будет забивать 18 матчей подряд. Потому что ему потом, отобрав мяч в своей штрафной, нужно бежать обратно туда… И, конечно, они все были недовольны этими вещами. Я очень чётко понимаю, что есть тренеры, которые могут насаждать свои идеи в определённого рода клубах, и это будет работать и делаться. А есть команды, куда должен прийти Карло Анчелотти и за счёт глыбы, масштаба, всего должен управлять игроками. Поэтому то, что работало в Леверкузене, при всём уважении, с игроками Леверкузена, это абсолютно не факт, что будет работать в мадридском «Реале», – сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале FONBET.