Червиченко: «Ростову» тоже должны деньги, но из-за того, что это Россия — не переводят

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о трансферном бане «Ростова».

«Я слышал, что есть какая-то проблема. Эти проблемы решаются. Заплатили — сняли запрет. Нигде не было написано и расшифровано: эта история случилась из-за того, что нет денег, или из-за того, что есть сложности в оплате. Не всегда наши клубы и российские компании могут куда-то перевести сумму и заплатить деньги. Равно как и получить назад свои. Так понимаю, «Ростову» тоже должны, но вот поскольку это Россия — не переводят. Может, это и технический момент, а не вопрос какого-то финансового кризиса», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Ростову» регистрировать новых футболистов в течение трёх трансферных окон. Эта информация была опубликована на официальном сайте ФИФА. Причины такого решения не были раскрыты. Запрет на деятельность клуба был наложен 13 января.