Эрик тен Хаг: владельцы клубов плохо разбираются в футболе

Бывший главный тренер «Байера» и «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг критически оценил роль владельцев клубов в современном футболе. Тен Хаг был уволен из «Байера» 1 сентября 2025 года. Сейчас Эрик трудится техническим директором нидерландского «Твенте».

«Ситуация становится всё более экстремальной. Всё больше и больше владельцев клубов хотят заявить о себе. Как правило, они плохо разбираются в футболе.

Технические директора также часто принимают решения, продиктованные благоприятными обстоятельствами, когда результаты оказываются неудовлетворительными», – приводит слова тен Хага онлайн-издание Daily Mail.