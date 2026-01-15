Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрик тен Хаг: владельцы клубов плохо разбираются в футболе

Эрик тен Хаг: владельцы клубов плохо разбираются в футболе
Комментарии

Бывший главный тренер «Байера» и «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг критически оценил роль владельцев клубов в современном футболе. Тен Хаг был уволен из «Байера» 1 сентября 2025 года. Сейчас Эрик трудится техническим директором нидерландского «Твенте».

«Ситуация становится всё более экстремальной. Всё больше и больше владельцев клубов хотят заявить о себе. Как правило, они плохо разбираются в футболе.

Технические директора также часто принимают решения, продиктованные благоприятными обстоятельствами, когда результаты оказываются неудовлетворительными», – приводит слова тен Хага онлайн-издание Daily Mail.

Материалы по теме
Эрик тен Хаг высказался о своём увольнении из «Байера», упомянув Хаби Алонсо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android