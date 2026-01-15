Червиченко: не сказал бы, что Баринов — спасение для ЦСКА и решение всех проблем

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Честно говоря, я не настолько сильно оцениваю потенциал Баринова, чтобы прямо сказать, что это спасение для ЦСКА. Неплохой игрок, но, мне кажется, уже возрастной. Поэтому говорить о том, что это какая-то панацея и решение всех проблем, я бы точно не стал. Ещё надо посмотреть, как он впишется в армейский коллектив. Не всегда это бывает просто», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне на счету Баринова 24 игры на клубном уровне, три гола и семь результативных передач.