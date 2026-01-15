Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран ответил, есть ли у него предложения о работе от клубов РПЛ

Сергей Юран ответил, есть ли у него предложения о работе от клубов РПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, есть ли у него предложения от клубов Мир РПЛ. Ранее Юран работал в турецком клубе «Серик».

— У вас есть сейчас предложения от клубов Премьер-Лиги?
— Пока ещё нет. Знаете, одно дело, если это будет команда из верхушки таблицы, у которой есть амбиции, бюджет, футболисты — тогда можно браться за это дело. Совсем другое, если будет предложение от среднего клуба, ставящего задачу выиграть золото. При всём уважении, но «Жигули» не обгонит на всей дистанции «Фольксваген». Есть реальные вещи, а есть виртуальные. Я стараюсь жить в реальности.

Если за что-то берёшься, то перед этим нужно проанализировать всё и только тогда принимать решение. Ожидания болельщиков, руководства клуба или региона — это большая ответственность. Такой я человек: если за что-то берусь, убьюсь, но всё сделаю, — приводит слова Юрана «Российская газета».

Материалы по теме
Сергей Юран — о тренере в «Спартаке»: не будет иностранец биться за клуб и ромбик
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android