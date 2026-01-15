Скидки
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Нападающий «Акрона» Бакаев: Пестрякову нужно доиграть сезон в нашей команде

Нападающий тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о возможном уходе полузащитника Дмитрия Пестрякова из клуба. Ранее сообщалось, что игроком интересуется московский ЦСКА.

«Я считаю, что Пестрякову нужно 100% доиграть сезон в «Акроне». Посмотреть, что и как, и дальше уже думать. Мы, наверное, не хотели бы его потерять именно сейчас», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 19-летний Дмитрий Пестяков провёл 17 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Также на его счету одна игра и один гол в Фонбет Кубке России.

