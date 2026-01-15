Скидки
Зобнин: РПЛ сильно прибавила с точки зрения шоу

Комментарии

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о том, как изменилась Мир Российская Премьер-Лига за последние годы.

— Чемпионат стал лучше, быстрее и красивее или наоборот?
— С точки зрения шоу я чувствую, что наш чемпионат очень сильно прибавил. И для привлечения людей, болельщиков, семей, фанатов на трибуны сейчас чемпионат идёт в правильном направлении. И мне действительно это нравится. С точки зрения игры тяжело сейчас о чём‑то говорить, потому что мы не играем официальные матчи в еврокубках, мы не играем официальные матчи в сборной. Думаю, что здесь точно поймём только тогда, когда мы начнём играть с командами из Европы, — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

