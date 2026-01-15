Зобнин: «Спартак» может и в тройку РПЛ зайти, почему нет?

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил турнирные амбиции красно-белых. На момент зимнего перерыва московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Шесть очков отставания от «Балтики» и 11 очков отставания от «Краснодара». Что‑то «Спартак» ещё может сделать?

— Что‑то может сделать. Нужно начинать, как я всегда говорю, с отдельно взятого матча и двигаться от игры к игре. Если мы начнём побеждать с первой игры и набираться победного настроя, то можем и в тройку зайти. Почему нет?

— Если учитывать, что у вас новый главный тренер, новые требования, нужно будет время для обкатки. Всё равно в тройку метишь?

— Но можно же говорить и по‑другому. Качественный новый тренер, новые эмоции, желание, возможно, новые идеи тренера. Я же говорю, что надо начать с первых матчей, а дальше — победный настрой. И продолжить, — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».