Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не деградировал, но и не поднимается». Орлов оценил уровень российского футбола

«Не деградировал, но и не поднимается». Орлов оценил уровень российского футбола
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об уровне российского футбола.

«Пономарёв говорил, что у «Зенита» слабая оборона? То, что он критично относится к защите «Зенита» — да… «Зенит» не так уж и много пропустил, честно говоря. Но Пономарёв даёт оценку, как и я даю оценку, — мы равняемся на лучших футболистов Европы. И он с этой точки зрения даёт оценку, понимаете? Уровень российского футбола, при всём уважении, он… Ну, не деградировал. Но не поднимается вверх. Посмотрите, в матче «Реал» — «Барселона» какие скорости, какие удары! Мы так играть не можем», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов: если ЦСКА займёт пятое или шестое место — Челестини поедет домой в Швейцарию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android