«Не деградировал, но и не поднимается». Орлов оценил уровень российского футбола

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об уровне российского футбола.

«Пономарёв говорил, что у «Зенита» слабая оборона? То, что он критично относится к защите «Зенита» — да… «Зенит» не так уж и много пропустил, честно говоря. Но Пономарёв даёт оценку, как и я даю оценку, — мы равняемся на лучших футболистов Европы. И он с этой точки зрения даёт оценку, понимаете? Уровень российского футбола, при всём уважении, он… Ну, не деградировал. Но не поднимается вверх. Посмотрите, в матче «Реал» — «Барселона» какие скорости, какие удары! Мы так играть не можем», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».