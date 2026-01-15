Скидки
«Редкий случай». Орлов высказался о том, что «Зенит» упустил Кругового

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что «Зенит» упустил Данила Кругового. В петербургском клубе он получал мало игрового времени, в итоге на правах свободного агента перешёл в ЦСКА, где стал одним из лидеров команды.

«Про Кругового — надо было понять, что он может играть и в полузащите. Не знаю, почему от него отказались [в «Зените»]. Я бы Кругового… Симпатичный парень, молодец. Но как-то в «Зените» не пошло. И почему-то в голову не пришла никому мысль ставить его в центр поля. Уж очень он физически одарён. Это редкий случай для петербургского футболиста. Он мощный физически. И за счёт этой физики он вот так смотрится в ЦСКА, бегает туда-сюда, играет в полузащите. Есть такое. Иногда тренеры просчитываются, иногда угадывают», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

