Леонид Слуцкий раскрыл, может ли он однажды возглавить «Спартак»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признался, что на данном этапе не видит себя во главе московского «Спартака». Ранее Слуцкий работал с ЦСКА, «Халл Сити» и «Витессом».
— Мне кажется, что вы когда-то говорили: «В «Спартак» не пойду». Сейчас такого уже нет. Ну, честно, давайте...
— Сева, я понимаю твои провокационные вопросы. Ещё раз говорю: пока у меня вообще нет мысли возвращаться в чемпионат России.
— Теоретически это возможно?
— Ну, наверное…
— Тут ответить не «наверное» надо! Варианта ответа два: да или нет.
— Не знаю. Это сложно! Надо смотреть, какие там обстоятельства. Но это, скорее всего, нет, чем да, – сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале FONBET.