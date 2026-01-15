Губернатор Калининградской области назвал задачу, которая стоит перед «Балтикой»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что задачей «Балтики» во второй части текущего сезона Мир РПЛ является сохранение места в топ-5 в турнирной таблице. На зимний перерыв калининградская команда ушла, расположившись на пятой строчке. От лидирующего «Краснодара» «Балтику» отделяет пять очков.

«Успехи, которые «Балтика» показывает, — выдающиеся: первую половину мы отыграли в пятёрке лучших, и задача, конечно, — остаться в пятёрке лучших.

Наш тренер с нами и следующую половину года тоже будет с нами, но приятно, что [его] отмечают во всём футбольном российском сообществе», — приводит слова Беспрозванных ТАСС.