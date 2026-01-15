Скидки
Губернатор Калининградской области назвал задачу, которая стоит перед «Балтикой»

Губернатор Калининградской области назвал задачу, которая стоит перед «Балтикой»
Комментарии

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что задачей «Балтики» во второй части текущего сезона Мир РПЛ является сохранение места в топ-5 в турнирной таблице. На зимний перерыв калининградская команда ушла, расположившись на пятой строчке. От лидирующего «Краснодара» «Балтику» отделяет пять очков.

«Успехи, которые «Балтика» показывает, — выдающиеся: первую половину мы отыграли в пятёрке лучших, и задача, конечно, — остаться в пятёрке лучших.

Наш тренер с нами и следующую половину года тоже будет с нами, но приятно, что [его] отмечают во всём футбольном российском сообществе», — приводит слова Беспрозванных ТАСС.

