Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Фото: Баринов и Лусиано Гонду на первой тренировке ЦСКА в 2026 году

Фото: Баринов и Лусиано Гонду на первой тренировке ЦСКА в 2026 году
Комментарии

Пресс-служба московского ЦСКА в телеграм-канале опубликовала фотографии футболистов красно-синих с первой тренировки в 2026 году. В частности, были выложены фото двух новоиспечённых игроков команды: полузащитника Дмитрия Баринова и нападающего Лусиано Гонду.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029. Московский клуб объявил о подписании нападающего Лусиано Гонду в воскресенье, 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.

Червиченко: не сказал бы, что Баринов — спасение для ЦСКА и решение всех проблем

