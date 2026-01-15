Фото: Баринов и Лусиано Гонду на первой тренировке ЦСКА в 2026 году

Пресс-служба московского ЦСКА в телеграм-канале опубликовала фотографии футболистов красно-синих с первой тренировки в 2026 году. В частности, были выложены фото двух новоиспечённых игроков команды: полузащитника Дмитрия Баринова и нападающего Лусиано Гонду.

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029. Московский клуб объявил о подписании нападающего Лусиано Гонду в воскресенье, 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.

