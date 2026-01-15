Винисиус подвергся расистским оскорблениям во время матча «Реала» с «Альбасете» — AS

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям во время матча 1/8 финала Кубка Испании, в котором «сливочные» уступили «Альбасете» со счётом 2:3, сообщает AS.

Инцидент произошёл во время предматчевой разминки. Группа болельщиков «Альбасете» выкрикивала расистские оскорбления в адрес бразильца. С трибун доносилась фраза: «Винисиус, ты обезьяна».

В конце встречи Тибо Куртуа стал первым игроком, публично отреагировавшим на происходящее. Не попавший в состав на игру бельгийский вратарь осудил скандирование на своей станице в социальных сетях, опубликовав пост с подписью: «Хватит расизма. Это позор».

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.