Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Расинг» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании начнётся в 23:00

«Расинг» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании начнётся в 23:00
Комментарии

Сегодня, 15 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретятся «Расинг» из второй по силе лиги страны и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро» в Сантандере (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мария Санчес Мартинес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Расинг
Сантандер
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» одержала победу над клубом «Гвадалахара» (2:0). «Расинг» на данной стадии турнира переиграл «Вильярреал» со чётом 2:1.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале турнира сезона-2024/2025 сине-гранатовые одолели мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Расинг» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android