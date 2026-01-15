Скидки
Червиченко: в «Локомотиве» тоже не идиоты, раз не стали продлевать Баринова

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о трансфере полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«В «Локомотиве» тоже не идиоты сидят. И раз они не стали продлевать Баринова по каким-то причинам, не стали даже бороться за него — значит, есть что-то, на мой взгляд, чего мы не знаем. Это, возможно, и играет ключевую роль в его переходе в ЦСКА», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне на счету Баринова 24 игры на клубном уровне, три гола и семь результативных передач. Контракт Дмитрия с «Локомотивом» истекал летом 2026 года, с ЦСКА игрок подписал соглашение сроком до конца сезона-2028/2029.

