Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Это'О получил дисквалификацию за своё поведение во время матча Кубка Африки — The Athletic

Это'О получил дисквалификацию за своё поведение во время матча Кубка Африки — The Athletic
Комментарии

Президент Камерунской футбольной федерации (FECAFOOT) Самуэль Это'О получил четырёхматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение во время встречи 1/4 финала Кубка африканский наций, в которой камерунцы уступили сборной Марокко со счётом 0:2, сообщает The Athletic.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 22:00 МСК
Камерун
Окончен
0 : 2
Марокко
0:1 Диас – 26'     0:2 Сайбари – 74'    

Как сообщается, Это'О сделал гневный жест в знак недовольства решениями арбитров в присутствии Патриса Мотсепе, южноафриканского бизнесмена, филантропа и спортивного функционера, который с 2021 года руководит Конфедерацией африканского футбола (CAF).

Дисциплинарная комиссия CAF признала 44-летнего Это'О виновным в нарушении принципов спортивного поведения и наложила на него дисквалификацию и штраф в размере $ 20 тыс.

В свою очередь, FECAFOOT заявила, что решение не имеет явного обоснования, и пообещала свою непоколебимую поддержку своему президенту.

Материалы по теме
Видео
Гол Браима Диаса — в видеообзоре победы Марокко над Камеруном в 1/4 финала Кубка Африки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android