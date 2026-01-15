Это'О получил дисквалификацию за своё поведение во время матча Кубка Африки — The Athletic

Президент Камерунской футбольной федерации (FECAFOOT) Самуэль Это'О получил четырёхматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение во время встречи 1/4 финала Кубка африканский наций, в которой камерунцы уступили сборной Марокко со счётом 0:2, сообщает The Athletic.

Как сообщается, Это'О сделал гневный жест в знак недовольства решениями арбитров в присутствии Патриса Мотсепе, южноафриканского бизнесмена, филантропа и спортивного функционера, который с 2021 года руководит Конфедерацией африканского футбола (CAF).

Дисциплинарная комиссия CAF признала 44-летнего Это'О виновным в нарушении принципов спортивного поведения и наложила на него дисквалификацию и штраф в размере $ 20 тыс.

В свою очередь, FECAFOOT заявила, что решение не имеет явного обоснования, и пообещала свою непоколебимую поддержку своему президенту.