Росеньор — после игры с «Арсеналом»: первый гол разочаровал. Это не только вина Санчеса

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор после встречи с «Арсеналом» (2:3) в первом полуфинале Кубка английской лиги высказался о первом голе «пушкарей». Счёт в игре открыл защитник Бен Уайт на седьмой минуте после углового. При этом нападающий гостей Виктор Дьёкереш не позволил вратарю «синих» Роберту Санчесу добраться до мяча.

«Первый гол разочаровал. Это командный гол. Это не только вина Санчеса.

Я прошу Роберта делать то, чего он раньше не делал. Я сказал ему перед игрой, и я очень чётко дал это понять, что, когда мои игроки совершают ошибки, я несу за это ответственность. Это моя вина. Во втором тайме он сделал сейв мирового класса. Это [гол в ворота «Челси»] могло лишить нас шансов в противостоянии.

Он улучшит своё понимание игры. Он провёл очень хороший сезон. Были очень, очень хорошие моменты с его участием. Я стану сохранять позитивный настрой по отношению к нему, как и ко всей команде. Моя задача — помогать им, а не обвинять их», – приводит слова Росеньора ESPN.

Ответная встреча команд пройдёт 3 февраля на стадионе «Эмирейтс».