Главная Футбол Новости

Росеньор — после игры с «Арсеналом»: первый гол разочаровал. Это не только вина Санчеса

Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор после встречи с «Арсеналом» (2:3) в первом полуфинале Кубка английской лиги высказался о первом голе «пушкарей». Счёт в игре открыл защитник Бен Уайт на седьмой минуте после углового. При этом нападающий гостей Виктор Дьёкереш не позволил вратарю «синих» Роберту Санчесу добраться до мяча.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Уайт – 7'     0:2 Дьёкереш – 49'     1:2 Гарначо – 57'     1:3 Субименди – 71'     2:3 Гарначо – 83'    

«Первый гол разочаровал. Это командный гол. Это не только вина Санчеса.

Я прошу Роберта делать то, чего он раньше не делал. Я сказал ему перед игрой, и я очень чётко дал это понять, что, когда мои игроки совершают ошибки, я несу за это ответственность. Это моя вина. Во втором тайме он сделал сейв мирового класса. Это [гол в ворота «Челси»] могло лишить нас шансов в противостоянии.

Он улучшит своё понимание игры. Он провёл очень хороший сезон. Были очень, очень хорошие моменты с его участием. Я стану сохранять позитивный настрой по отношению к нему, как и ко всей команде. Моя задача — помогать им, а не обвинять их», – приводит слова Росеньора ESPN.

Ответная встреча команд пройдёт 3 февраля на стадионе «Эмирейтс».

Уникальный полуфинал Кубка лиги! «Челси» и «Арсенал» тащили неожиданные герои
