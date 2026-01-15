Скидки
«ПСЖ» проявляет интерес к Энцо Фернандесу из «Челси» — L’Equipe

«ПСЖ» проявляет интерес к Энцо Фернандесу из «Челси» — L'Equipe
Комментарии

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес попал в поле зрения «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает ESPN со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, французский гранд может воспользоваться непростой ситуацией в английском клубе, возникшей из-за увольнения Энцо Марески с поста главного тренера. При этом подчёркивается, что «ПСЖ» не будет заключать сделку по переходу аргентинского полузащитника в нынешнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

