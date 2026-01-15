Колдуна из Мали задержали после поражения национальной команды на Кубке Африки — The Sun

В Мали арестовали местного колдуна Карамого Синайоко после поражения национальной команды в 1/4 финала Кубка африканских наций от Сенегала со счётом 0:1, сообщает The Sun.

Болельщики Мали заплатили колдуну почти £ 30 тыс. после того, как он пообещал использовать свои духовные силы, чтобы помочь сборной одержать победу. После поражения около 100 разгневанных болельщиков забросали камнями дом так называемого пророка, в результате чего на место происшествия была вызвана полиция. По прибытии полиция обвинила Синайоко в мошенничестве и арестовала его. Делом занимается отдел по борьбе с киберпреступностью.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.