Главная Футбол Новости

Колдуна из Мали задержали после поражения национальной команды на Кубке Африки — The Sun

Колдуна из Мали задержали после поражения национальной команды на Кубке Африки — The Sun
Комментарии

В Мали арестовали местного колдуна Карамого Синайоко после поражения национальной команды в 1/4 финала Кубка африканских наций от Сенегала со счётом 0:1, сообщает The Sun.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 19:00 МСК
Мали
Окончен
0 : 1
Сенегал
0:1 Ндиайе – 27'    
Удаления: Биссума – 45+3' / нет

Болельщики Мали заплатили колдуну почти £ 30 тыс. после того, как он пообещал использовать свои духовные силы, чтобы помочь сборной одержать победу. После поражения около 100 разгневанных болельщиков забросали камнями дом так называемого пророка, в результате чего на место происшествия была вызвана полиция. По прибытии полиция обвинила Синайоко в мошенничестве и арестовала его. Делом занимается отдел по борьбе с киберпреступностью.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

