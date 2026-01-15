Скидки
В «Васко да Гама» рассказали, как они убедили остаться Райана, интересовавшего «Зенит»

Президент «Васко да Гама» Педриньо рассказал, за счёт чего клубу удалось убедить остаться нападающего Райана, который был интересен «Зениту».

«Мы пересмотрели контракт футболиста, не только для того, чтобы увеличить сумму отступных, но и чтобы предложить ему зарплату, соответствующую его стоимости на международном рынке. Это один из механизмов, который мы используем, чтобы удержать Райана. Это непросто, но, поскольку он воспитанник молодёжной системы «Васко да Гама» — я сам играл с отцом Райана в молодёжных командах — он знает структуру, которую мы строим, а «Васко да Гама» стремится к возвращению своего авторитета.

Всё это часть настоящей, подлинной трансформации. Благодаря этому мы смогли отклонить предложение — не от самой сильной команды в Европе, однако всё же очень существенное — нам удалось убедить Райана остаться. Это [предложение] было от «Зенита». Давление на игрока оказывается почти ежедневно, поэтому мы постоянно ведём переговоры с агентами и семьёй Райана, чтобы как можно дольше удержать его в «Васко да Гама», что практически невыполнимая миссия», — приводит слова Педриньо Lazio Press со ссылкой на ESPN.

