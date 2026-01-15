Скидки
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» отреагировали на вылет «Реала» из Кубка Испании от команды второй лиги

В «Барселоне» отреагировали на вылет «Реала» из Кубка Испании от команды второй лиги
Комментарии

Советник президента «Барселоны» и член спортивной комиссии клуба Энрик Масип отреагировал на вылет мадридского «Реала» из Кубка Испании после поражения от команды второй лиги «Альбасете» со счётом 2:3.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

«Это был великолепный вечер. Я смотрел бо́льшую часть матча, но все голы слышал по радио. Когда «Альбасете» забил, я сказал жене: «Это невероятно, этого не может быть». Потому что я был уверен, что они забьют с углового, и они это сделали. Это был настоящий кайф. Ты счастлив, потому что они наш главный соперник и их обыграли, однако у нас очень сложная выездная игра в Сантандере с командой из Второго дивизиона. У этого соревнования плохая репутация, выездные встречи, атмосфера…Часто ты на грани вылета.

Всё это [успех «Барселоны» на фоне трудностей «Реала»] происходит потому, что у этого есть причины, и в этом вся суть. Великие моменты «Барселоны» — это не случайность, это не просто победа в чемпионате, это целое путешествие. Всё, что было сделано с момента нашего прихода, и состояние клуба, которое мы обнаружили… Не нужно возвращаться на много лет назад, достаточно четырёх с половиной. Посмотрите, какой была команда, какие у неё были возможности для конкуренции — в социальном и экономическом плане… Нас радует то, как всё в клубе восстановилось. Команда зрелищная, отличная работа Деку с трансферами, молодёжная академия, которая вдохновляет, строится новый стадион, и даже престиж есть, потому что все бренды хотят сотрудничать с «Барселоной», — приводит слова Масипа Sport.es.

«Барселона» встретится с испанским «Расингом» в 1/8 финала Кубка Испании сегодня, 15 января, в 23:00 мск.

