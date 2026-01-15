«Слова «я» по отношению к команде нет». Евсеев — о сборах махачкалинского «Динамо»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев рассказал о планах подготовки команды на зимних сборах.

«Я с детства в футболе и живу им. Я работал в другой лиге, значит, хорошо трудился, раз получил назначение в команду РПЛ. Сейчас знакомлюсь с игроками. Первый сбор ознакомительный. Надо подвести функциональное состояние игроков к такому, чтобы они могли выполнять тот объём действий, который команда делала в сезоне. Будем использовать ребят на разных позициях.

Слова «я» по отношению к команде нет. Только «мы». Увеличить нашу низкую результативность можно только через тренировки, будем уделять внимание атаке. Надо ещё доходить до ворот. Кроме того, немаловажный фактор — стандартные положения.

Многих игроков я знал. Агаларов забивал 20 голов в сезоне, значит, он может забивать. Надо команде добавлять в агрессии. У нас будут две игры на сборе, будем думать об усилении. Предложения уже были. Одна‑две позиции, не больше. Игроки у нас качественные, будем использовать их сильные стороны», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

Евсеев возглавил «Динамо» в конце декабря 2025 года. После 18 сыгранных матчей Мир Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» занимает 13‑е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.