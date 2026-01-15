Скидки
Червиченко — об увольнении Рахимова: «Рубин» вкладывает немалые деньги, а результата нет

Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на увольнение Рашида Рахимова с поста главного тренера казанского «Рубина». На его место был назначен испанский специалист Франк Артига.

«Мне кажется, затраты у «Рубина» есть, команда неплохая, продлили Даку, а результата нет. Деньги вкладываются немалые, а результат не соответствует ожиданиям. Вот и всё! Тут, на мой взгляд, всё совсем просто», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Летом «Рубин» продлил контракт нападающего Мирлинда Даку до 2029 года, несмотря на интерес к игроку со стороны «Зенита». После 18 туров РПЛ казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

Самое таинственное увольнение сезона? Рахимова ещё не убрали, а в «Рубин» уже едет Артига
