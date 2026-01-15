Скидки
Колыванов: у Бабаева есть все шансы заиграть в «Динамо» и подтвердить выданные авансы

Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал продление контракта вингера Ульви Бабаева с московским «Динамо». Новое соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2028/2029, а также включает в себя опцию продления ещё на один год — до лета 2030-го.

«Бабаев — воспитанник «Динамо», только начал свою футбольную карьеру, достаточно неплохо провёл матчи, в которых он играл в Кубке России и РПЛ. Он — молодой и перспективный игрок. Я рад, что он остался в «Динамо»! Пусть взрослеет, набирается опыта и прогрессирует. Его продлили до 2029 года, насколько я знаю.

У Бабаева есть все шансы заиграть в «Динамо», тем более руководство клуба верит в него. Я надеюсь, все те авансы, которые были ему выданы, он подтвердит своей игрой и будет радовать болельщиков московского «Динамо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Бабаев сыграл 15 встреч, в которых забил пять голов.

