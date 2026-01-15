«Атлетико» может перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед» — ESPN

Мадридский «Атлетико» готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» в борьбе за полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, испанский клуб ищет нового центрального полузащитника после ухода Конора Галлахера в «Тоттенхэм». После этого трансфера у «Атлетико» появились средства для покупки 24-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Гомес принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

