Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Предлагал ему € 1,4 млрд в год». Владелец «Аль-Иттихада» — о Месси

«Предлагал ему € 1,4 млрд в год». Владелец «Аль-Иттихада» — о Месси
Комментарии

Анмар Аль-Хайли, владелец и президент клуба саудовской Про-Лиги «Аль-Иттихад», рассказал, как предлагал контракт нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси, а также выразил надежду на подписание соглашение в форвардом в будущем.

«Я связывался с ним раньше, когда закончился его контракт с «ПСЖ». Я предлагал ему € 1,4 млрд в год, но он отказался, потому что его семья предпочла Соединённые Штаты. Я уважаю это, и «Аль-Иттихад» всегда будет рад его возвращению; он может приехать, когда захочет.

Если Лео согласится подписать контракт, я предложу ему такой контракт, по которому он сможет зарабатывать столько, сколько захочет, даже пожизненно. Присутствие Месси здесь, в Саудовской Аравии, в нашей футболке ничего для меня не значит в финансовом плане. Я хочу Месси, потому что у меня будет лучший игрок в истории футбола», — приводит слова Аль-Хайли TyC Sports.

Материалы по теме
Скалони — об участии Месси на ЧМ-2026: пусть он примет решение, которое должен принять
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android