«Предлагал ему € 1,4 млрд в год». Владелец «Аль-Иттихада» — о Месси

Анмар Аль-Хайли, владелец и президент клуба саудовской Про-Лиги «Аль-Иттихад», рассказал, как предлагал контракт нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси, а также выразил надежду на подписание соглашение в форвардом в будущем.

«Я связывался с ним раньше, когда закончился его контракт с «ПСЖ». Я предлагал ему € 1,4 млрд в год, но он отказался, потому что его семья предпочла Соединённые Штаты. Я уважаю это, и «Аль-Иттихад» всегда будет рад его возвращению; он может приехать, когда захочет.

Если Лео согласится подписать контракт, я предложу ему такой контракт, по которому он сможет зарабатывать столько, сколько захочет, даже пожизненно. Присутствие Месси здесь, в Саудовской Аравии, в нашей футболке ничего для меня не значит в финансовом плане. Я хочу Месси, потому что у меня будет лучший игрок в истории футбола», — приводит слова Аль-Хайли TyC Sports.