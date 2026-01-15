Скидки
Нападающий «Реала» Эндрик высказался об увольнении Хаби Алонсо

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, выступающий в аренде в «Лионе», высказался об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера «сливочных».

«Я многому научился у Хаби в «Мадриде». Он был игроком высочайшего уровня и очень хорошо разбирался в футболе. Хотя я долгое время был травмирован и не мог тренироваться со всеми, я очень многому научился у него. Сейчас я учусь у Паулу Фонсеки [тренера «Лиона»], который тоже очень скрупулёзен. Если у тебя открытый ум, ты учишься каждый день у великих тренеров, и именно к этому я стремлюсь», – приводит слова Эндрика Marca.

В первой части сезона Эндрик сыграл за мадридский «Реал» всего три матча.

