«МЮ» может купить футболиста из бывшей команды Кэррика — TEAMtalk

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик хочет, чтобы клуб подписал полузащитника «Мидлсбро» Хейдена Хакни, с которым ранее работал английский специалист. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, конкуренцию манкунианцам в борьбе за переход 23-летнего футболиста может составить «Тоттенхэм». Подчёркивается, что «Мидлсбро» полон решимости не продавать Хакни в зимнее трансферное окно.

Кэррик возглавлял «Мидлсбро» с 2022 по 2025 год.

В нынешнем сезоне Хакни принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

