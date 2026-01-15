Колыванов: подписание Баринова — огромный плюс для ЦСКА, армейцы — молодцы

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Баринов — игрок сборной и капитан «Локомотива». По всем качествам он соответствует игроку высокого уровня, который играет в команде из первой пятёрки. То, что армейцы подписали его — огромный плюс для них. Игрок опытный, умеет и передачу отдать, и забить. Всё при нём.

Я считаю, для армейцев это очень хорошее приобретение. Чем руководствовался «Локомотив»? Не знаю. Скорее всего, нашли замену, но какую? Пока непонятно. Может, ЦСКА предоставил более предпочтительные финансовые условия. Армейцы — молодцы! Хороший трансфер», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне на счету Баринова 24 игры на клубном уровне, три гола и семь результативных передач. Контракт Дмитрия с «Локомотивом» истекал летом 2026 года, с ЦСКА игрок подписал соглашение сроком до конца сезона-2028/2029.