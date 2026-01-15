Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: подписание Баринова — огромный плюс для ЦСКА, армейцы — молодцы

Колыванов: подписание Баринова — огромный плюс для ЦСКА, армейцы — молодцы
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Баринов — игрок сборной и капитан «Локомотива». По всем качествам он соответствует игроку высокого уровня, который играет в команде из первой пятёрки. То, что армейцы подписали его — огромный плюс для них. Игрок опытный, умеет и передачу отдать, и забить. Всё при нём.

Я считаю, для армейцев это очень хорошее приобретение. Чем руководствовался «Локомотив»? Не знаю. Скорее всего, нашли замену, но какую? Пока непонятно. Может, ЦСКА предоставил более предпочтительные финансовые условия. Армейцы — молодцы! Хороший трансфер», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне на счету Баринова 24 игры на клубном уровне, три гола и семь результативных передач. Контракт Дмитрия с «Локомотивом» истекал летом 2026 года, с ЦСКА игрок подписал соглашение сроком до конца сезона-2028/2029.

Материалы по теме
«Баринов чувствовал себя брошенным». Закулисье главного трансфера ЦСКА этой зимы
«Баринов чувствовал себя брошенным». Закулисье главного трансфера ЦСКА этой зимы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android