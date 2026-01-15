Скидки
«Я ни о чём не жалею». Жерсон высказался о своём периоде в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Жерсон, ныне являющийся футболистом «Крузейро», ответил, почему ему не удалось ярко проявить себя в российском клубе.

«Я благодарен за предоставленную возможность. У меня был сезон [во «Фламенго»] с большим количеством игр. Я получил травму и вернулся почти в конце сезона.

Это был опыт, повлиявший на мою жизнь. Я ни о чём не жалею. Это был мой выбор, иногда мы делаем правильный выбор, иногда — неправильный, но я благодарен. Я поехал в страну [в Россию], где меня хорошо приняли, пробыл там ненадолго, и у меня появилась возможность присоединиться к исключительному проекту, я счастлив», — приводит слова Жерсона ESPN.

Полузащитник перешёл в «Зенит» минувшим летом. 10 января было объявлено о переходе Жерсона в «Крузейро». За сине-бело-голубых футболист провёл 15 матчей, где забил два гола.

Орлов объяснил, почему Жерсон хотел покинуть «Зенит»

«Крузейро» представил Жерсона роликом в стиле GTA:

