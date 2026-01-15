Радимов пообещал прийти в майке «Спартака» на матч с «Зенитом», если не похудеет до лета

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поспорил с футбольным экспертом Тимуром Гурцкая, что придёт на матч между сине-бело-голубыми и «Спартаком» в Санкт-Петербурге в майке красно-белых, если не похудеет до лета на 15 кг. В случае выполнения цели Гурцкая отведёт экс-игрока в лучший стриптиз-клуб. Радимов и Гурцкая заключили этот спор в выпуске на YouTube-канале FONBET.

«Зенит» встретится со «Спартаком» в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Эта игра состоится 14 марта и пройдёт на стадионе «Газпром Арена». После завершения первой части РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место. «Спартак» заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

