Сборная Бразилии выбрала тренировочную базу на время ЧМ-2026. Анчелотти оценил подготовку

Бразильская конфедерация футбола объявила, что тренировочный центр Columbia Park в Морристауне, штат Нью-Джерси, станет базой национальной команды во время проведения чемпионата мира 2026 года. Также в конфедерации отметили, что проживать команда будет в отеле The Ridge в Баскинг-Ридже. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высоко оценил инфраструктуру данных объектов.

«Мы очень довольны этим решением. Тренировочный центр новый, современный и предоставляет все условия для нашей работы до и во время чемпионата мира. Хочу поблагодарить Red Bull за тёплый приём и демонстрацию всего пространства комплекса, которое также пользовалось спросом у других команд.

В настоящее время на территории комплекса ведутся ремонтные работы по расширению зданий и модернизации инфраструктуры и оборудования. В Columbia Park расположены современные тренировочные площадки, тренажёрные залы, раздевалки и административные офисы, обеспечивающие высококлассные условия для тренировок элитных футболистов, что делает его пригодным для использования на других этапах чемпионата мира, если Бразилия решит остаться в Нью-Джерси.

Отель предлагает уединение и все удобства для спокойной подготовки. У нас будет всё необходимое для хорошего выступления на чемпионате мира. Кроме того, расстояния небольшие, и это повлияло на наше решение», — приводит слова Анчелотти официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Команда Карло Анчелотти попала в группу С, где ей предстоит встретиться со сборными Марокко, Шотландии и Гаити.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).