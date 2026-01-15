Скидки
Игорь Колыванов: ЦСКА ещё наведёт шороху в РПЛ

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал перспективы ЦСКА в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я думаю, в этом году ЦСКА ещё наведёт шороху в РПЛ. На мой взгляд, «Зенит» и «Краснодар» — две команды, которые реально будут бороться за чемпионство. Но не будем сбрасывать армейцев со счетов. С тем усилением, которое пришло — Лусиано и Баринов, эти игроки могут вывести армейцев на более высокий уровень», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Комментарии
