Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанат «Альбасете» кинул в Винисиуса банановую кожуру. Инцидент расследует полиция

Фанат «Альбасете» кинул в Винисиуса банановую кожуру. Инцидент расследует полиция
Комментарии

Болельщики «Альбасете» не только оскорбляли флангового нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, но и один из них кинул в бразильца банановую кожуру в матче 1/8 финала Кубка Испании. Полиция Испании, а также клуб второй лиги расследует произошедшее. Об этом сообщает AS. «Сливочные» проиграли «Альбасете» со счётом 2:3.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

Перед встречей группа фанатов «Альбасете» выкрикивала расистские оскорбления в адрес Винисиуса. С трибун доносилась фраза: «Винисиус, ты обезьяна». По информации издания, испанский клуб второго дивизиона категорически осудил поведение болельщиков.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.

Материалы по теме
Кошмарная сенсация «Реала»! Вылетели из Кубка от аутсайдера второй лиги на 90+4-й минуте!
Кошмарная сенсация «Реала»! Вылетели из Кубка от аутсайдера второй лиги на 90+4-й минуте!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android