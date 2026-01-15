Фанат «Альбасете» кинул в Винисиуса банановую кожуру. Инцидент расследует полиция
Поделиться
Болельщики «Альбасете» не только оскорбляли флангового нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, но и один из них кинул в бразильца банановую кожуру в матче 1/8 финала Кубка Испании. Полиция Испании, а также клуб второй лиги расследует произошедшее. Об этом сообщает AS. «Сливочные» проиграли «Альбасете» со счётом 2:3.
Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42' 1:1 Мастантуоно – 45+3' 2:1 Бетанкор – 82' 2:2 Гарсия – 90+1' 3:2 Бетанкор – 90+4'
Перед встречей группа фанатов «Альбасете» выкрикивала расистские оскорбления в адрес Винисиуса. С трибун доносилась фраза: «Винисиус, ты обезьяна». По информации издания, испанский клуб второго дивизиона категорически осудил поведение болельщиков.
В нынешнем сезоне Винисиус провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 января 2026
-
19:18
-
19:17
-
19:17
-
19:01
-
18:55
-
18:50
-
18:41
-
18:30
-
18:26
-
18:23
-
18:10
-
18:06
-
17:55
-
17:54
-
17:49
-
17:36
-
17:35
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
17:16
-
17:10
-
17:04
-
17:00
-
16:56
-
16:54
-
16:50
-
16:44
-
16:39
-
16:31
-
16:30
-
16:25
-
16:22
-
16:16
-
16:10