Фанат «Альбасете» кинул в Винисиуса банановую кожуру. Инцидент расследует полиция

Болельщики «Альбасете» не только оскорбляли флангового нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, но и один из них кинул в бразильца банановую кожуру в матче 1/8 финала Кубка Испании. Полиция Испании, а также клуб второй лиги расследует произошедшее. Об этом сообщает AS. «Сливочные» проиграли «Альбасете» со счётом 2:3.

Перед встречей группа фанатов «Альбасете» выкрикивала расистские оскорбления в адрес Винисиуса. С трибун доносилась фраза: «Винисиус, ты обезьяна». По информации издания, испанский клуб второго дивизиона категорически осудил поведение болельщиков.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.