Полузащитник «Челси» Факундо Буонанотте перешёл в «Лидс» на правах аренды

«Челси» на официальном сайте объявил об отзыве полузащитника Факундо Буонанотте из «Брайтона», где он находился на правах аренды с сентября.

21-летний футболист до конца сезона будет выступать на правах аренды за «Лидс», о чём «павлины» проинформировали на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Буонанотте принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

