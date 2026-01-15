Скидки
Лукас Вера приехал на сборы «Локомотива» с лишним весом

Лукас Вера приехал на сборы «Локомотива» с лишним весом
Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера прибыл на сбор команды в ОАЭ с лишним весом. На кадрах с тренировки железнодорожников видно, что у Веры сейчас есть несколько лишних килограммов.

Фото: ФК «Локомотив»

17 декабря 2025 года «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего аргентинца из «Аль-Вахада», за который не провёл ни одного матча. Вера подписал контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.

Ранее в России полузащитник выступал за подмосковные «Химки», а также за «Оренбург».

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков. Подопечные Михаила Галактионова отстают от «Краснодара», который лидирует в турнире, на три очка.

В первом матче после зимней паузы железнодорожники примут на домашнем стадионе «Пари НН». Встреча состоится 28 февраля.

