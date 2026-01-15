Скидки
Главная Футбол Новости

Рафинья играл через боль в Суперкубке Испании. Вингер забил два гола «Реалу» — Sport.es

Рафинья играл через боль в Суперкубке Испании. Вингер забил два гола «Реалу» — Sport.es
Комментарии

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья играл с болевыми ощущениями в левой ноге в финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Sport.es. Бразилец оформил дубль, помог сине-гранатовым победить со счётом 3:2 и был признан лучшим игроком финала.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

По информации издания, вингер ощущал дискомфорт в приводящей мышце левого бедра. Рафинья впервые почувствовал боль во встрече с «Эспаньолом» (2:0) 3 января и был заменён на 64-й минуте. Несмотря на это, футболист сыграл в Суперкубке Испании, проходившем в Саудовской Аравии, и забил по два гола в полуфинале и финале турнира.

В нынешнем сезоне фланговый нападающий «Барселоны» выходил на поле в 17 матчах за клуб, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

