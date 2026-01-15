Рафинья играл через боль в Суперкубке Испании. Вингер забил два гола «Реалу» — Sport.es

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья играл с болевыми ощущениями в левой ноге в финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Sport.es. Бразилец оформил дубль, помог сине-гранатовым победить со счётом 3:2 и был признан лучшим игроком финала.

По информации издания, вингер ощущал дискомфорт в приводящей мышце левого бедра. Рафинья впервые почувствовал боль во встрече с «Эспаньолом» (2:0) 3 января и был заменён на 64-й минуте. Несмотря на это, футболист сыграл в Суперкубке Испании, проходившем в Саудовской Аравии, и забил по два гола в полуфинале и финале турнира.

В нынешнем сезоне фланговый нападающий «Барселоны» выходил на поле в 17 матчах за клуб, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.