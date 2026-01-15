AS: в «Реале» после проигрыша «Альбасете» осознали, что Алонсо нужно было увольнять раньше

Среди руководства мадридского «Реала» разделились мнения относительно того, когда нужно было прекращать сотрудничество с главным тренером Хаби Алонсо. Об этом сообщает AS.

По информации источника, некоторые в руководстве «сливочных» выступали за то, чтобы это произошло в первые дни декабря. Другие предпочитали не спешить и ожидали улучшений.

После поражения «Королевского клуба» в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете» (2:3) в «Реале» признали правоту выступавших за увольнение Алонсо в начале декабря. Идеальным моментом называется встреча с «Сельтой» в 15-м туре чемпионата Испании (7 декабря), в котором «сливочные» уступили со счётом 0:2.

Напомним, мадридский клуб объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом 12 января.

