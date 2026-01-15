Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

AS: в «Реале» после проигрыша «Альбасете» осознали, что Алонсо нужно было увольнять раньше

AS: в «Реале» после проигрыша «Альбасете» осознали, что Алонсо нужно было увольнять раньше
Комментарии

Среди руководства мадридского «Реала» разделились мнения относительно того, когда нужно было прекращать сотрудничество с главным тренером Хаби Алонсо. Об этом сообщает AS.

По информации источника, некоторые в руководстве «сливочных» выступали за то, чтобы это произошло в первые дни декабря. Другие предпочитали не спешить и ожидали улучшений.

После поражения «Королевского клуба» в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете» (2:3) в «Реале» признали правоту выступавших за увольнение Алонсо в начале декабря. Идеальным моментом называется встреча с «Сельтой» в 15-м туре чемпионата Испании (7 декабря), в котором «сливочные» уступили со счётом 0:2.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

Напомним, мадридский клуб объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом 12 января.

Материалы по теме
Нападающий «Реала» Эндрик высказался об увольнении Хаби Алонсо

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android