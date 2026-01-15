Скидки
Джулиано Симеоне продлил контракт с мадридским «Атлетико». Отступные за игрока — € 500 млн

Нападающий мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.

Новое соглашение 23-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитано до 2030 года, а сумма отступных за игрока составляет € 500 млн.

Джулиано находится в системе «Атлетико» с 2019 года. В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги сын Диего Симеоне провел 18 встреч, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач. Также на счету форварда шесть матчей в общем этапе Лиги чемпионов и один забитый мяч. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

