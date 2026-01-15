Казанский «Рубин» опубликовал расписание матчей на зимние сборы

Казанский «Рубин» в своём телеграм-канале опубликовал расписание встреч на зимние сборы. Подготовку ко второй части сезона красно-зелёные проведут в три этапа.

На первом тренировочном сборе в Белеке (Турция) «Рубин» сыграет два контрольных матча: с сербским ИМТ и македонской «Стругой» 21 и 26 января соответственно.

На втором сборе казанцы встретятся с боснийским «Борац Баня-Лука» (31 января), казахстанским «Женисом» (4 февраля) и узбекистанским «Навбахором» (8 февраля).

Во время финального этапа подготовки «Рубин» сыграет с «Кайратом» (14 февраля) и «Оренбургом» (20 февраля).

Напомним, недавно казанский клуб уволил главного тренера Рашида Рахимова. На его пост был назначен Франк Артига.